فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 2500کلو مضر گوشت ضبط
ویجیلنس ٹیم کی اطلاع پر گاڑی پکڑی گئی، گوشت تلف، سپلائر گرفتار
ملتان(لیڈی رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے شہریوں کی صحت سے کھلواڑ کی ایک اور کوشش ناکام بنادی۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے ویجیلنس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے وہاڑی چوک پر مضر صحت گوشت سپلائی کرنے والی گاڑی پکڑلی۔کارروائی کے دوران 2500 کلو باسی اور بدبودار گوشت برآمد ہوا جو انسانی صحت کے لئے انتہائی نقصان دہ قرار دیا گیا۔ گوشت کو برف کے بلاکس میں بغیر درجہ حرارت کے ذخیرہ کیا گیا تھا اور یہ مختلف ہوٹلوں اور فوڈ پوائنٹس پر سپلائی کیا جانا تھا۔ ٹیم نے موقع پر ہی تمام مضرِ صحت گوشت تلف کر دیا۔پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق، غیر معیاری گوشت سپلائی کرنے پر سپلائر کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی جبکہ ایک شخص کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا۔ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید نے کہا کہ خوراک کے نام پر شہریوں کی صحت سے کھیلنے والے عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ مضر صحت اشیائے خورونوش تیار یا فروخت کرنے والوں کے خلاف دن رات بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں تاکہ شہریوں کو محفوظ اور معیاری خوراک فراہم کی جا سکے ۔