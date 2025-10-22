ضلع کونسل خانیوال کو نئی صفائی مشینری فراہم
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ضلع خانیوال میں میونسپل سروسز کی بہتری کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ شہری سہولیات کو جدید بنانے کے لیے ضلع کونسل خانیوال کو نئی مشینری فراہم کی گئی ہے۔۔۔
جن میں 4 سکر مشینیں، 2 جیٹنگ مشینیں اور 2 ٹریکٹر شامل ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے ہدایت کی کہ مشینری کو فوری طور پر فعال کیا جائے تاکہ شہر کی صفائی اور کارکردگی میں بہتری لائی جا سکے ۔ اجلاس میں اے ڈی سی جی غلام مصطفیٰ سیہڑ اور ضلع کونسل کے افسران شریک تھے ۔