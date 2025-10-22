صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈینگی مہم تیز کرنے کا حکم،یو سی 58 کلینک سے لاروا برآمد

  • ملتان
ڈینگی مہم تیز کرنے کا حکم،یو سی 58 کلینک سے لاروا برآمد

سی ای او کا انسدادِ ڈینگی سرگرمیوں کا جائزہ ،کلینک مالک کیخلاف کارروائی کی ہدایت

وہاڑی،بورے والا (خبر نگار، نمائندہ خصوصی، نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر کی ہدایت پر چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر فہد وحید نے یونین کونسل 58 بورے والا میں انسدادِ ڈینگی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے فیلڈ میں ان ڈور اور آؤٹ ڈور سرویلنس ٹیموں کی کارکردگی دیکھی اور مہم میں مزید تیزی لانے کی ہدایت کی۔ معائنے کے دوران ایک مقامی کلینک کے ایئر کولر سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا جس پر ڈاکٹر فہد وحید نے سخت نوٹس لیتے ہوئے ٹیم کو کلینک مالک کے خلاف ایس او پیز کے مطابق قانونی کارروائی کی ہدایت کی۔انہوں نے ٹیموں کو تاکید کی کہ مچھر کی افزائش روکنے ، ہاٹ سپاٹس کی بروقت نشاندہی پر خصوصی توجہ دی جائے ۔ سی ای او ہیلتھ نے کہا کہ ڈینگی پر قابو پانے کے لیے عوامی تعاون ضروری ہے ۔ شہری اپنے گھروں، چھتوں اور اردگرد کا ماحول صاف رکھیں اور پانی جمع نہ ہونے دیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ غفلت یا احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ہیوی ٹریفک بے قابو،10سالہ بچہ جاں بحق،واٹر ٹینکر نذر آتش

بلدیہ عظمیٰ کاالیکٹرک چارجنگ اسٹیشنز بنانے کا فیصلہ

کمشنر کا مہنگے ٹماٹرکا نوٹس،مناسب قیمت مقرر کرنیکی ہدایت

وزیرداخلہ سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات،امن کیلئے مشترکہ کوششوں کا عزم

مراکز صحت میں سہولتوں کی کمی پر وزیر صحت برہم

گورنر سے شیخہ لطیفہ محمد کی مشیرکی ملاقات

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر