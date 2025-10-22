ڈینگی مہم تیز کرنے کا حکم،یو سی 58 کلینک سے لاروا برآمد
سی ای او کا انسدادِ ڈینگی سرگرمیوں کا جائزہ ،کلینک مالک کیخلاف کارروائی کی ہدایت
وہاڑی،بورے والا (خبر نگار، نمائندہ خصوصی، نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر کی ہدایت پر چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر فہد وحید نے یونین کونسل 58 بورے والا میں انسدادِ ڈینگی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے فیلڈ میں ان ڈور اور آؤٹ ڈور سرویلنس ٹیموں کی کارکردگی دیکھی اور مہم میں مزید تیزی لانے کی ہدایت کی۔ معائنے کے دوران ایک مقامی کلینک کے ایئر کولر سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا جس پر ڈاکٹر فہد وحید نے سخت نوٹس لیتے ہوئے ٹیم کو کلینک مالک کے خلاف ایس او پیز کے مطابق قانونی کارروائی کی ہدایت کی۔انہوں نے ٹیموں کو تاکید کی کہ مچھر کی افزائش روکنے ، ہاٹ سپاٹس کی بروقت نشاندہی پر خصوصی توجہ دی جائے ۔ سی ای او ہیلتھ نے کہا کہ ڈینگی پر قابو پانے کے لیے عوامی تعاون ضروری ہے ۔ شہری اپنے گھروں، چھتوں اور اردگرد کا ماحول صاف رکھیں اور پانی جمع نہ ہونے دیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ غفلت یا احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔