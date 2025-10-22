صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جہانیاں میں گندم مہم کے سلسلے میں کسان اجتماع کا انعقاد

  • ملتان
بہتر پیداوار کے لیے جدید زرعی طریقے اپنانا وقت کی ضرورت ،زوہیب شفیع

جہانیاں (نمائندہ دنیا) تحصیل جہانیاں میں محکمہ زراعت کے زیر اہتمام گندم مہم 2025-26 کے سلسلے میں ایک معلوماتی کسان اجتماع اڈا پل 137 دس آر جہانیاں میں منعقد ہوا جس کی صدارت اسسٹنٹ کمشنر محمد زوہیب شفیع نے کی۔اس موقع پر اورنگزیب نے سیمینار کے مقاصد بیان کیے جبکہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع حافظ شاہد جاوید نے گندم کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی، حکومت کی امدادی قیمت پالیسی، کسان کارڈ، گرین ٹریکٹر اسکیم، ایگریکلچر انٹرن شپ پروگرام اور دیگر زرعی اصلاحاتی اقدامات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔اسسٹنٹ کمشنر محمد زوہیب شفیع نے کہا کہ گندم ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے ، بہتر پیداوار کے لیے جدید زرعی طریقے اپنانا وقت کی ضرورت ہے ۔ انہوں نے محکمہ زراعت کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ہدایت کی کہ گندم کی بہتر کاشت اور جدید ٹیکنالوجی کے پیغامات زیادہ سے زیادہ کاشتکاروں تک پہنچائے جائیں تاکہ زرعی ترقی اور کسانوں کی خوشحالی کے اہداف حاصل کیے جا سکیں۔

 

