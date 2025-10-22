صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم پیداوار مہم،ضلعی لیول نمبردار کنونشن،جدید طریقے اپنانے کی ہدایت

  • ملتان
گندم پیداوار مہم،ضلعی لیول نمبردار کنونشن،جدید طریقے اپنانے کی ہدایت

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر)گندم 2025-26 کی زیادہ پیداوارمہم کے تحت ضلع لیول نمبردارکنونشن کا انعقاد، کاشتکاروں اورزمینداروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی، انہیں زیادہ پیداوار کیلئے جدید زرعی طریقے استعمال کرنیکی ہدایت کی گئی۔۔۔

 کنونشن میں بطورمہمانِ خصوصی ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو سید منور عباس بخاری اوراسسٹنٹ کمشنر روحان خلیل نے شرکت کی،محکمہ زراعت کے افسران نے مہم کی اہمیت اور گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے حکومتی اقدامات سے شرکاء کو آگاہ کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ہیوی ٹریفک بے قابو،10سالہ بچہ جاں بحق،واٹر ٹینکر نذر آتش

بلدیہ عظمیٰ کاالیکٹرک چارجنگ اسٹیشنز بنانے کا فیصلہ

کمشنر کا مہنگے ٹماٹرکا نوٹس،مناسب قیمت مقرر کرنیکی ہدایت

وزیرداخلہ سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات،امن کیلئے مشترکہ کوششوں کا عزم

مراکز صحت میں سہولتوں کی کمی پر وزیر صحت برہم

گورنر سے شیخہ لطیفہ محمد کی مشیرکی ملاقات

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر