گندم پیداوار مہم،ضلعی لیول نمبردار کنونشن،جدید طریقے اپنانے کی ہدایت
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر)گندم 2025-26 کی زیادہ پیداوارمہم کے تحت ضلع لیول نمبردارکنونشن کا انعقاد، کاشتکاروں اورزمینداروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی، انہیں زیادہ پیداوار کیلئے جدید زرعی طریقے استعمال کرنیکی ہدایت کی گئی۔۔۔
کنونشن میں بطورمہمانِ خصوصی ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو سید منور عباس بخاری اوراسسٹنٹ کمشنر روحان خلیل نے شرکت کی،محکمہ زراعت کے افسران نے مہم کی اہمیت اور گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے حکومتی اقدامات سے شرکاء کو آگاہ کیا۔