15ارب کی لاگت سے 51ترقیاتی سکیموں پر کام جاری
تکمیل کی شرح 26 فیصد ، دو منصوبے مکمل ہو چکے ، پیش رفت رپورٹ طلب
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق ضلع خانیوال میں ترقی و خوشحالی کا سفر تیزی سے جاری ہے ۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت ضلع میں 51 سکیموں پرمجموعی طور پر 14 ارب 92 کروڑ روپے سے زائد لاگت سے کام جاری ہے ۔ ان منصوبوں کے لیے سال 2025-26 کیلئے 2 ارب 15 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے ۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان کی زیر صدارت اجلاس میں مختلف محکموں کے افسروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ اب تک 41 کروڑ روپے کے فنڈز خرچ ہو چکے ہیں جبکہ تکمیل کی شرح 26 فیصد ہے ، دو منصوبے مکمل ہو چکے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ جاری سکیموں پر کام کی رفتار مزید تیز کی جائے تاکہ عوام کو جلد سہولتیں میسر آئیں۔