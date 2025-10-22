صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صفائی فیس:ریکوری وین کا افتتاح

  • ملتان
گھروں ، دکانوں پر جا کر بل ، آگاہی پمفلٹ تقسیم کئے جائیں گے ، صفائی فیس وصولی سے شہری ویسٹ لوکیشن کی بہتر سروس حاصل کرسکتے شہریوں کی شکایات کا بروقت ازالہ کریگی، شہری مہم کامیاب بنانے کیلئے ادارے سے تعاون کریں، چیف ایگزیکٹو عبدالرزاق ڈوگر

ملتان(خصوصی رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عبدالرزاق ڈوگر نے صفائی فیس کی موثر وصولی کیلئے ریکوری وین کا باضابطہ افتتاح کردیا۔ اس موقع پر ڈویژنل منیجر آپریشن انوار الحق اور کمپنی کے افسر اور عملہ بھی موجود تھا۔افتتاحی تقریب کے دوران سی ای او نے فیتہ کاٹ کر وین کا افتتاح کیا اس موقع پر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے سموگ کے سلسلے میں آگاہی ریلی بھی نکالی گئی۔چیف ایگزیکٹو آفیسر عبد الرزاق ڈوگر نے گھروں اور دکانوں پر جاکر بل اور آگاہی پمفلٹ بھی تقسیم کئے ۔اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شہریوں کی سہولت کے پیشِ نظر ریکوری وین شہر کے مختلف علاقوں میں جا کر صفائی فیس کے بل فراہم کرے گی جبکہ آگاہی بھی دے گی انہوں نے کہا کہ صفائی فیس کی وصولی کرکے شہری ویسٹ لوکیشن کی بہتر سروس حاصل کرسکتے ہیں ۔انہوں نے بتایا کہ اس اقدام کا مقصد فیس کی ادائیگی کے عمل کو آسان بنانا اور شہریوں میں صفائی کے نظام کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ہے ۔دوسری جانب کمپنی کے اہلکاروں نے مختلف علاقوں میں بلز اور آگاہی پمفلٹس تقسیم کئے ، جن میں صفائی فیس کی تفصیلات، ادائیگی کے طریقہ کار، اور شہری تعاون کی اپیل شامل تھی۔سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے کہا کہ صفائی فیس کی بروقت ادائیگی سے صفائی کے معیار میں بہتری آئے گی اور ادارہ اپنے وسائل کو مزید موثر انداز میں استعمال کر سکے گا۔

 

