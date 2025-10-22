عدالتی حکم عدولی،ڈینگی ملازمین بحال نہ ہوئے،انسدادی مہم متاثر
10سال سے محکمہ میں فرائض سرانجام دینے والے700ملازمین کو برطرف کیا گیا،بحالی کا حکم نظر انداز،ملازمین کا پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ،نعرے بازی
ملتان(لیڈی رپورٹر)ڈینگی ہیلتھ ایمپلائز ایسوسی ایشن کی چیئرپرسن میڈم ریاض بانو نے کہا ہے کہ محکمہ صحت ملتان نے عدالت کے حکم کے باوجود 700 ملازمین کو تاحال بحال نہیں کیا، جس پر ملازمین نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ملتان پریس کلب میں ساجد بٹ، اویس حنیف، فیاض احمد اور سید زاہد شاہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ محکمہ صحت نے 10 سال سے خدمات انجام دینے والے ملازمین کو 5 دسمبر 2024ء کو برطرف کر دیا تھا اور چھ ماہ کی تنخواہیں بھی ادا نہیں کی گئیں۔ ملازمین نے اس اقدام کے خلاف عدالت میں رٹ دائر کی، جس پر لاہور ہائی کورٹ نے 7 اگست 2025ء کو تمام ملازمین کی بحالی کا حکم دیا۔میڈم ریاض بانو کے مطابق محکمہ صحت کے افسر عدالتی احکامات ماننے سے انکاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متعدد بار ڈپٹی کمشنر ملتان سے ملاقات کی لیکن شنوائی نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلاب کی وجہ سے ملتان اور نواحی علاقوں میں ڈینگی کا خطرہ بڑھ گیا ہے ، مگر محکمہ صحت کی نااہلی کے باعث انسدادِ ڈینگی مہم متاثر ہو رہی ہے ۔انہوں نے وزیراعلیٰ پنجاب، سیکرٹری صحت اور دیگر اعلیٰ حکام سے اپیل کی کہ عدالت کے فیصلے پر فوری عمل درآمد کرایا جائے تاکہ ڈینگی کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے ۔بعد ازاں پریس کلب کے باہر متاثرہ ملازمین نے احتجاجی مظاہرہ کیا، حکام کے خلاف نعرے بازی کی اور فوری بحالی کا مطالبہ کیا۔