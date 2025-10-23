صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون پر حملہ، تین نامزد اور دو نامعلوم کے خلاف مقدمہ

  • ملتان
خاتون پر حملہ، تین نامزد اور دو نامعلوم کے خلاف مقدمہ

ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے خاتون پر حملہ کرنے کے الزام میں تین نامزد اور دو نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔۔۔

تھانہ قطب پور پولیس کو خورشید مائی نے اطلاع دی کہ وہ اپنے حقیقی بیٹے زبیر کے گھر موجود تھی جب چند افراد زبردستی گھر میں داخل ہوئے اور اس پر تشدد کیا۔ خاتون کے مطابق حملہ آوروں میں تین افراد کو وہ شناخت کر سکتی ہے جبکہ دو افراد نامعلوم تھے ۔ اطلاع ملتے ہی تھانہ قطب پور کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کئے ۔

 

