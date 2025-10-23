صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون کیساتھ تیزاب گردی 5ملزموں کیخلاف مقدمہ درج

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)خاتون کو تیزاب سے جھلسانے کے الزام میں پولیس نے پانچ افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ واقعہ کینٹ کے علاقے میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون (ش) نے بیان دیا کہ وہ گھر میں موجود تھی جب پانچ ملزم زبردستی گھر میں داخل ہوئے ۔خاتون نے الزام لگایا کہ ملزموں نے اسے قابو کر کے تیزاب سے بھرا کپڑا اس کے منہ، گردن اور ہونٹوں پر لگا دیا۔۔۔

، جس سے وہ جھلس گئی۔ خاتون کے مطابق ملزموں نے تیزاب زدہ کپڑا جسم کے دیگر حصوں پر بھی پھیرا، جس سے اسے شدید تکلیف ہوئی۔متاثرہ خاتون کے شور مچانے پر اہلِ محلہ موقع پر پہنچے تو ملزم فرار ہوگئے ۔

 

