ڈینگی کیسز میں اضافہ، سکولوں میں سرگرمیاں تیز کرنیکا حکم

  • ملتان
ڈینگی کیسز میں اضافہ، سکولوں میں سرگرمیاں تیز کرنیکا حکم

ملتان (خصوصی رپورٹر)شہر میں ڈینگی کے کیسز میں اضافے کے بعد محکمہ سکولز ایجوکیشن نے تمام تعلیمی اداروں میں انسداد ڈینگی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے ۔ محکمہ کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی ڈینگی کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔۔۔

، جس کے پیش نظر سکول انتظامیہ کو سخت اقدامات کرنے کا حکم دیا گیا ہے ۔محکمہ سکولز نے ہدایت کی ہے کہ تمام سرکاری و نجی سکولوں میں روزانہ انسداد ڈینگی سرگرمیاں بلا تعطل جاری رکھی جائیں اور سکولوں کے احاطے ، کمروں، بیت الخلا، پانی کے ٹینکوں اور اردگرد کے علاقوں میں موجود پانی کے ذخائر کی باقاعدہ صفائی یقینی بنائی جائے ۔مزید کہا گیا ہے کہ طلبا میں ڈینگی سے بچاؤ کی آگاہی پیدا کرنے کے لئے خصوصی لیکچرز کا انعقاد کیا جائے ، تاکہ بچے احتیاطی تدابیر سے واقف ہوں۔

 

