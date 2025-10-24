صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکول سے واپسی پر بچوں پر آوارہ کتوں کا حملہ،تین شدید زخمی

  • ملتان
جہانیاں (نمائندہ دنیا)سکول سے واپسی ننھے بچوں پر آوارہ کتوں کاحملہ ،تین بچے شدید زخمی ہوگئے ،ٹانگیں اورجسم بری طرح متاثر ،باقی بچوں نے بھاگ کر جان بچائی ،اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے علاقہ مکینوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے

 کہ آوارہ کتوں کے خاتمے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کارروائی کی جائے تاکہ مستقبل میں کسی بڑے سانحے سے بچا جا سکے ۔ تفصیل کے مطابق میونسپل کمیٹی کی ناقص کارکردگی پرشہر و گردونواح میں اوارہ کتوں کی بھرمار ہوچکی ہے ۔ جہانیاں کے نواحی گاؤں 139 دس آر میں گورنمنٹ پرائمری سکول سے چھٹی کے وقت آوارہ کتوں نے ننھے طلبہ پر حملہ کر دیاجس کے نتیجے میں تین بچے زخمی ہوگئے ۔عینی شاہدین کے مطابق سکول کی چھٹی کے فوری بعد جب بچے گھر واپس جا رہے تھے تو اچانک آوارہ کتوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ دیگر بچوں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی، تاہم تین معصوم بچے کتوں کا نشانہ بن گئے ۔زخمی بچوں میں 4 سالہ حسن علی، 4 سالہ عرفہ اور 3 سالہ رمشاء شامل ہیں، جنہیں شدید زخمی حالت میں ٹی ایچ کیو ہسپتال جہانیاں منتقل کیا گیا۔

