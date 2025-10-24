صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ ادو، مسلح افراد کا گھر پر دھاوا، فائرنگ ،خاتون شدید زخمی

  • ملتان
کوٹ ادو، مسلح افراد کا گھر پر دھاوا، فائرنگ ،خاتون شدید زخمی

صبا انور گھرمیں موجود تھی،ناظم، اعظم، شہباز، قاسم وغیرہ پانچ افراد گھس گئے

کوٹ ادو (نامہ نگار) دن دیہاڑے اسلحہ سے مسلح افراد نے ایک گھر پر دھاوا بول دیا۔ فائرنگ سے خاتون شدید زخمی ہوگئیں، جبکہ پولیس نے عدالت کے حکم پر مقدمہ درج کر لیا۔تفصیل کے مطابق کوٹ ادو کے علاقے وارڈ نمبر 14 محلہ غریب آباد میں پانچ مسلح افراد نے مبینہ طور پر ایک گھر میں گھس کر فائرنگ کی۔ محلہ کی رہائشی صبا انور دختر محمد انور نے بتایا کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ گھر میں موجود تھیں جبکہ ان کے والد گھر سے باہر گئے ہوئے تھے ۔اسی دوران ناظم، اعظم، شہباز، قاسم پسران فیض بخش اور ایک خاتون رفعت بی بی، ساکنان موضع کوٹلہ، اسلحہ سے لیس ہو کر زبردستی گھر میں داخل ہوئے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ صبا انور کے مطابق ان کی والدہ نے مزاحمت کی تو ملزموں طیش میں آ گئے ۔ ملزم اعظم نے مبینہ طور پر فائرنگ کی جس کی گولی ان کی ٹانگ میں لگی جس سے وہ لہو لہان ہو کر گر گئیں۔اہلِ علاقہ کے جمع ہونے پر ملزم موقع سے فرار ہو گئے ۔ متاثرہ خاتون کے مطابق ملزم عادی مجرم اور قبضہ گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جو انہیں اور ان کے والد کو قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے ۔پولیس کو درخواست دینے کے باوجود کارروائی نہ ہونے پر متاثرہ خاتون نے عدالت سے رجوع کیا جس پر عدالت کے حکم پر تھانہ سٹی کوٹ ادو نے پانچوں نامزد ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

