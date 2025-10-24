صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بوریوالا، شوہر نے فائرنگ سے بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا

  • ملتان
واقعہ گھریلو جھگڑے کے دوران پیش آیا، مقتولہ چار بچوں کی ماں تھی، ملزم فرار

بورے والا (سٹی رپورٹر،نمائندہ دنیا) ظفر کالونی میں گھریلو جھگڑے کے دوران شوہر نے اپنی بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہو گی۔تفصیلات کے مطابق محمد طارق کا اپنی بیوی چار بچوں کی ماں ثمینہ بی بی سے جھگڑا ہوا جس پر طیش میں آ کر اس نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ثمینہ بی بی موقع پر جاں بحق ہو گئی۔ اطلاع ملنے پر تھانہ صدر پولیس موقع پر پہنچی، شواہد اکٹھے کر کے لاش کو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔پولیس نے واقعہ کی تفتیش شروع کر دی ہے اور ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں کے مطابق گھریلو جھگڑے کے باعث یہ سانحہ پیش آیا جس سے علاقہ سوگوار ہو گیا۔

