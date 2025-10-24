صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آلودگی پھیلانے والا بھٹہ مسمار دوسرے کو ایک لاکھ جرمانہ

  • ملتان
جہانیاں(نمائندہ دنیا)زگ زیگ ٹیکنالوجی کی خلاف ورزی پر اینٹوں کا ایک بھٹہ مسمار اوردوسرے کوایک لاکھ روپے جرمانہ ۔

 تفصیل کے مطابق ڈپٹی کمشنر خانیوال کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات انجینئر سرفراز انجم کا سموگ اور آلودگی کا باعث بننے والے اینٹوں کے بھٹوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ، چودھری برکس کلن کمپنی چک نمبر 138 ٹین ار تحصیل جہانیاں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی کی خلاف ورزی کرنے پر مسمار اور دوسری کارروائی میں المدینہ برکس چک نمبر 54 ٹن آر تحصیل جہانیاں کو ایک لاکھ روپے کا جرمانہ کر دیا۔ سموگ کا باعث بننے والے اینٹوں کے بھٹوں اور انڈسٹریل یونٹ کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر ادارہ تحفظ ماحول کی ٹیم کاروائی عمل میں لا رہی ہے ۔

