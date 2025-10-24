منشیات کیس :مجرم کو 9 سال قید بامشقت،ایک لاکھ جرمانہ
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رائے لیاقت علی کھرل نے تھانہ دائرہ دین پناہ کے منشیات فروشی کے مقدمے میں ملوث ملزم کو مجرم قرار دیتے ہوئے نو سال قید بامشقت اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔
عدم ادائیگی پر مزید دو ماہ قید بھگتنا ہوگی۔استغاثہ کے مطابق 18 جنوری 2025 کو اے ایس آئی محمد یوسف خان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ گشت کے دوران مخبر کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے پل آڑا کے قریب سیم نالہ کے کنارے سے ملزم محمد رشید کو گرفتار کیا۔ تلاشی کے دوران اس کے قبضے سے چار پیکٹ چرس برآمد ہوئے جن کا مجموعی وزن چار کلو دو سو پچاس گرام تھا جبکہ سات ہزار روپے نقدی بھی ملی۔تھانہ دائرہ دین پناہ پولیس نے ملزم کے خلاف چالان عدالت میں پیش کیا۔ دورانِ سماعت جرم ثابت ہونے پر عدالت نے مجرم محمد رشید کو نو سال قید بامشقت اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ عدم ادائیگی کی صورت میں مجرم کو مزید دو ماہ قید کاٹنا ہوگی۔