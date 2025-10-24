صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف ٹریفک حادثات میں ایک شخص جاں بحق، دو زخمی

  • ملتان
مختلف ٹریفک حادثات میں ایک شخص جاں بحق، دو زخمی

ٹرک کیساتھ تصادم میں ٹریکٹر کا ڈرائیور رحمت علی موقع پر ہی دم توڑ گیا

بورے والا (سٹی رپورٹر،نمائندہ دنیا) مختلف ٹریفک حادثات میں ایک شخص جاں بحق، دو زخمی۔ ٹرک کیساتھ تصادم میں ٹریکٹر کا ڈرائیور رحمت علی موقع پر ہی دم توڑ گیا ۔ریسکیو ذرائع کے مطابق لڈن روڈ پر ٹریکٹر اور ٹرک میں تصادم ہوا جس سے ٹریکٹر ڈرائیور رحمت علی سکنہ غفور واہ موقع پر دم توڑ گیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیم نے لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا۔دوسرا حادثہ ملتان روڈ پر پیش آیا جہاں دو موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثے میں سید ممتاز علی بخاری سکنہ لالہ زار کالونی اور محمد محسن سکنہ 115/ای بی شدید زخمی ہو گئے ۔زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد تشویشناک حالت میں ساہیوال ریفر کر دیا گیا۔ پولیس نے دونوں حادثات کے واقعات کا الگ الگ مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

