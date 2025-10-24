پولیس فورس کی فلاح و بہبود پہلی ترجیح ، ڈی پی او لودھراں
اہلکاروں کے مسائل فوری حل، بہترین کارکردگی پر انعامات اور تعریفی اسناد تقسیم
لودھراں (سٹی رپورٹر) ڈی پی او کیپٹن (ر) علی بن طارق کی زیر صدارت جاوید اسلام شہید پولیس لائن میں پولیس دربار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع بھر سے پولیس افسران و اہلکاروں نے شرکت کی۔ڈی پی او نے اہلکاروں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر ہی متعلقہ افسروں کو احکامات جاری کیے ۔ انہوں نے کہا کہ پولیس فورس کے مسائل کا حل آئی جی پنجاب کی اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔پولیس دربار کے اختتام پر افسروں و جوانوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا جبکہ بہترین کارکردگی دکھانے والے اہلکاروں میں نقد انعامات اور تعریفی اسناد تقسیم کی گئیں۔ڈی پی او علی بن طارق نے کہا کہ ضلعی پولیس فورس نے ہر چیلنج میں پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے ۔ فرض شناسی، دیانت داری اور عوامی خدمت پولیس فورس کی اصل پہچان ہے ۔انہوں نے کہا کہ اہلکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے سہولیات میں اضافہ کیا جا رہا ہے ، جبکہ عوامی تحفظ اور قانون کی بالادستی کے لیے پولیس ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی۔