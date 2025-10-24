صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس فورس کی فلاح و بہبود پہلی ترجیح ، ڈی پی او لودھراں

  • ملتان
پولیس فورس کی فلاح و بہبود پہلی ترجیح ، ڈی پی او لودھراں

اہلکاروں کے مسائل فوری حل، بہترین کارکردگی پر انعامات اور تعریفی اسناد تقسیم

لودھراں (سٹی رپورٹر) ڈی پی او کیپٹن (ر) علی بن طارق کی زیر صدارت جاوید اسلام شہید پولیس لائن میں پولیس دربار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع بھر سے پولیس افسران و اہلکاروں نے شرکت کی۔ڈی پی او نے اہلکاروں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر ہی متعلقہ افسروں کو احکامات جاری کیے ۔ انہوں نے کہا کہ پولیس فورس کے مسائل کا حل آئی جی پنجاب کی اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔پولیس دربار کے اختتام پر افسروں و جوانوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا جبکہ بہترین کارکردگی دکھانے والے اہلکاروں میں نقد انعامات اور تعریفی اسناد تقسیم کی گئیں۔ڈی پی او علی بن طارق نے کہا کہ ضلعی پولیس فورس نے ہر چیلنج میں پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے ۔ فرض شناسی، دیانت داری اور عوامی خدمت پولیس فورس کی اصل پہچان ہے ۔انہوں نے کہا کہ اہلکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے سہولیات میں اضافہ کیا جا رہا ہے ، جبکہ عوامی تحفظ اور قانون کی بالادستی کے لیے پولیس ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

375 لٹر ملاوٹی دودھ 6 من ناقص گوشت اشیا خورونوش تلف 3لاکھ 32 ہزار کے جرمانے

انسداد سموگ مہم شروع: دھواں چھوڑنے پر 52 فیکٹریاں سیل 50 گاڑیاں بند

صنعتی اہمیت پر گوجرانوالہ ڈرائی پورٹ بنناضروری،علی ہمایوں

کسان روڈکارواں 26اکتوبرسے شروع،مظہر اقبال رندھاوا

علی پورچٹھہ:غفلت پرمریم نواز ہسپتال مویشی باڑہ میں تبدیل

ڈپٹی کمشنر کاشہرمیں صفائی ،سہولیات اور مقررہ نرخوں کاجائزہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ