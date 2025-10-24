مسلح افواج وطن عزیز کی سلامتی کی ضامن،سماجی وسیاسی رہنما
چوپڑہٹہ ،جودھ پور(نمائندہ دنیا)پاکستان کی مسلح افواج وطن عزیز کی سلامتی، استحکام اور ترقی کی ضمانت ہیں۔
ان خیالات کا اظہار کبیروالا کی معروف سیاسی و سماجی اور کاروباری شخصیات چوہدری سعید احمد گل اور محمد جواد گل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے ہمیشہ ہر مشکل گھڑی میں قوم کا ساتھ دیا ہے ، چاہے وہ قدرتی آفات ہوں یا دشمن کی جارحیت۔ ملک کے اندر دہشت گردی کے خاتمے ، امن و امان کی بحالی اور عوام کے تحفظ کے لیے پاک فوج کی قربانیاں قابلِ فخر ہیں۔ سرحدوں پر تعینات بہادر جوان دن رات قوم کی حفاظت میں مصروف ہیں۔ عالمی سطح پر بھی پاک فوج کو ایک منظم، تربیت یافتہ اور پروفیشنل فورس کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے ۔ عوام کا فوج پر غیر متزلزل اعتماد اور محبت اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ پاک فوج صرف ایک ادارہ نہیں بلکہ پاکستان کی شناخت ہے ۔