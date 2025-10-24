ایم ایس تحصیل ہسپتال کوٹ ادو تبدیل حیدر علی کو اضافی چارج تفویض
کوٹ ادو (نامہ نگار) تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کوٹ ادو کے ایم ایس ڈاکٹر مہر کامران گٹ کا تبادلہ کر دیا گیا۔
ان کی جگہ ڈاکٹر حافظ حیدر علی ٹیپو کو اضافی چارج دے کر نیا ایم ایس تعینات کیا گیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر مہر کامران گٹ کو محکمانہ تقاضوں کے تحت دوسرے مقام پر تعینات کیا گیا جبکہ نئے ایم ایس کو ہسپتال میں انتظامی امور بہتر بنانے کی ہدایت دی گئی ہے ۔ شہریوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ نئے ایم ایس ہسپتال میں علاج معالجے کی سہولیات میں بہتری کے لیے اقدامات کریں گے ۔