صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زمین کے تنازع پر جھگڑا، درانتی کے وار سے ایک شخص زخمی

  • ملتان
زمین کے تنازع پر جھگڑا، درانتی کے وار سے ایک شخص زخمی

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) زمین کے تنازع پر جھگڑے کے دوران درانتی کے وار سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔

 تھانہ صدر سرور شہید کی حدود چک نمبر 593 ٹی ڈی اے میں محمد ارشد اپنی زمین پر فصل کاٹ رہا تھا کہ مخالفین سمیع اللہ، عنان خان اور دو نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا۔ مضروب کے ہاتھ، گردن اور کمر پر گہرے زخم آئے ۔ شور پر اہل علاقہ کے پہنچنے پر ملزم فرار ہو گئے ۔ زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے مدعی کی درخواست پر چاروں ملزموں کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

375 لٹر ملاوٹی دودھ 6 من ناقص گوشت اشیا خورونوش تلف 3لاکھ 32 ہزار کے جرمانے

انسداد سموگ مہم شروع: دھواں چھوڑنے پر 52 فیکٹریاں سیل 50 گاڑیاں بند

صنعتی اہمیت پر گوجرانوالہ ڈرائی پورٹ بنناضروری،علی ہمایوں

کسان روڈکارواں 26اکتوبرسے شروع،مظہر اقبال رندھاوا

علی پورچٹھہ:غفلت پرمریم نواز ہسپتال مویشی باڑہ میں تبدیل

ڈپٹی کمشنر کاشہرمیں صفائی ،سہولیات اور مقررہ نرخوں کاجائزہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ