زمین کے تنازع پر جھگڑا، درانتی کے وار سے ایک شخص زخمی
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) زمین کے تنازع پر جھگڑے کے دوران درانتی کے وار سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔
تھانہ صدر سرور شہید کی حدود چک نمبر 593 ٹی ڈی اے میں محمد ارشد اپنی زمین پر فصل کاٹ رہا تھا کہ مخالفین سمیع اللہ، عنان خان اور دو نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا۔ مضروب کے ہاتھ، گردن اور کمر پر گہرے زخم آئے ۔ شور پر اہل علاقہ کے پہنچنے پر ملزم فرار ہو گئے ۔ زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے مدعی کی درخواست پر چاروں ملزموں کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے ۔