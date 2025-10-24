جرائم پیشہ عناصر کیخلاف کارروائی 4 گرفتار، 8 موٹرسائیکلیں واسلحہ برآمد
کوٹ ادو (نامہ نگار) کوٹ ادو پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران چوری اور ڈکیتی کے 18 مقدمات میں مطلوب 4 ملزم گرفتار کر لیے ۔
پولیس نے کارروائی میں 2 لاکھ 20 ہزار روپے نقدی، 8 موٹرسائیکلیں اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ تمام مالیت تقریباً 15 لاکھ روپے ہے ۔ پولیس کے مطابق برآمد شدہ رقم اور موٹرسائیکلیں مدعیان مقدمات کے حوالے کر دی گئیں۔تھانہ سٹی پولیس کا کہنا ہے کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پہلی ترجیح ہے اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف سخت کارروائی جاری رہے گی۔