ہونٹ تالو کٹے مریضوں کیلئے مفت پلاسٹک سرجری کیمپ

  • ملتان
ملتان (لیڈی رپورٹر)ملتان کریسنٹ لائنز کلب کے زیر اہتمام ہونٹ اور تالو کٹے مریضوں کے لئے سالانہ مفت پلاسٹک سرجری کیمپ 11 نومبر سے 16 نومبر تک الخدمت ہسپتال، نزد چوک ناگ شاہ مظفرگڑھ روڈ پر لگایا جائے گا۔

 یہ بات کلب کے ماہانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے صدر پروفیسر اعظم حسین نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ کیمپ میں آنے والے تمام مریضوں کو مفت طبی سہولیات کے ساتھ قیام و طعام کا مکمل انتظام فراہم کیا جائے گا۔ہونٹ و تالو کٹے افراد پرجیکٹ کے چیئرپرسن میاں جاوید اقبال نے بتایا کہ دنیا بھر میں ہر سال ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد بچے اس پیدائشی نقص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جبکہ پاکستان میں یہ تعداد نو ہزار سے زیادہ ہے ۔

