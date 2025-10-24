صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بی سی جی چوک انجمن تاجران کی تقریب حلف برداری

  • ملتان
ملتان (لیڈی رپورٹر)انجمن تاجران بی سی جی چوک کی تقریب حلف برداری بی سی جی چوک پر منعقد ہوئی جس میں صدر چیمبر آف سمال ٹریڈرز ظفر اقبال صدیقی نے نومنتخب عہدیداروں سے حلف لیا۔

 تقریب میں چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ محمد شفیق، احتشام الحق، عزیزالرحمن انصاری، عاطف ریحان، عاشق بلوچ، حاجی الطاف بلوچ، ارباب قریشی سمیت دیگر تاجر شریک ہوئے ۔نومنتخب صدر شیخ محمد ایوب، سینئر نائب صدر جام اکبر حسین، جنرل سیکرٹری شیخ شبیر احمد و دیگر عہدیداروں نے کہا کہ انجمن تاجران گزشتہ 25 سال سے چیئرمین خواجہ محمد شفیق کی قیادت میں متحد ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ تاجروں کے مسائل کے حل اور شہر کے ترقیاتی منصوبوں میں ہمیشہ فعال کردار ادا کیا گیا ہ ے۔

