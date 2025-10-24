میاں چنوں :بجلی چوروں اور نادہندگان کیخلاف آپریشن
رینجرز و پولیس کی مشترکہ کارروائی، 85لاکھ 50ہزار واجبات پر کنکشن منقطع
ملتان (خصوصی رپورٹر)سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو خانیوال سرکل مشتاق احمد اٹھنگل، ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل نصراللہ ناصر اور ونگ کمانڈر رینجرز کی زیر نگرانی میاں چنوں سیکنڈ سب ڈویژن میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ ایکسین ثاقب سلیمان اور ایس ڈی او اویس احمد کی سربراہی میں رینجرز و پولیس کی ٹیموں نے مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے 85لاکھ 50 ہزار روپے واجبات کی عدم ادائیگی پر 4زرعی ٹیوب ویلوں کے ٹرانسفارمرز اور 37میٹرز اتار لئے ۔ دوران چیکنگ 5افراد کو بجلی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، مقدمات کے اندراج کیلئے درخواستیں بھجوا دی گئیں۔