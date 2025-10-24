صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میاں چنوں :بجلی چوروں اور نادہندگان کیخلاف آپریشن

  • ملتان
میاں چنوں :بجلی چوروں اور نادہندگان کیخلاف آپریشن

رینجرز و پولیس کی مشترکہ کارروائی، 85لاکھ 50ہزار واجبات پر کنکشن منقطع

ملتان (خصوصی رپورٹر)سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو خانیوال سرکل مشتاق احمد اٹھنگل، ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل نصراللہ ناصر اور ونگ کمانڈر رینجرز کی زیر نگرانی میاں چنوں سیکنڈ سب ڈویژن میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ ایکسین ثاقب سلیمان اور ایس ڈی او اویس احمد کی سربراہی میں رینجرز و پولیس کی ٹیموں نے مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے 85لاکھ 50 ہزار روپے واجبات کی عدم ادائیگی پر 4زرعی ٹیوب ویلوں کے ٹرانسفارمرز اور 37میٹرز اتار لئے ۔ دوران چیکنگ 5افراد کو بجلی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، مقدمات کے اندراج کیلئے درخواستیں بھجوا دی گئیں۔

