میپکو کا 29ہزار سے زائد نئے میٹرز جاری کرنے کا فیصلہ

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) کے شعبہ میٹریل مینجمنٹ نے خراب اور جلنے والے میٹرز کی تبدیلی کے لیے 29 ہزار 653 نئے میٹرز جاری کر دیئے ۔

 چیف ایگزیکٹو انجینئر گل محمد زاہد کی ہدایت پر صارفین کو درست ریڈنگ اور بلنگ کی سہولت دینے کے لئے 31 اگست 2025ء تک تمام دو ماہ کی مدت والے خراب میٹرز تبدیل کئے جائیں گے ۔ ڈائریکٹر میٹریل مینجمنٹ ملک جاوید اقبال کے مطابق آپریشن سرکلز کو 29 ہزار 167 سنگل فیز اور 486 تھری فیز اے ایم آئی گرین میٹرز فراہم کئے گئے ہیں۔

