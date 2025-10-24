صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسدادکرپشن کے موضوع پر تقریری ومضمون نویسی کے مقابلے

  • ملتان
انسدادکرپشن کے موضوع پر تقریری ومضمون نویسی کے مقابلے

اردو تقریر میں محمد عظیم پہلی، فہیم اکرم دوسری ،مہک گلفام کی تیسری پوزیشن

چوپڑہٹہ ،جودھ پور(نمائندہ دنیا) نیب پاکستان اور محکمہ تعلیم کے اشتراک سے گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کبیروالا میں’’کرپشن کے خاتمے میں نوجوانوں کا کردار‘‘کے عنوان سے دو روزہ تقریری اور مضمون نویسی کے مقابلے منعقد ہوئے ۔مقابلوں میں اردو تقریر میں محمد عظیم نے پہلی، محمد فہیم اکرم نے دوسری اور مہک گلفام نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اردو مضمون نویسی میں محمد اویس، انتظار مہدی اور محمد قدوس جبکہ انگریزی تقریر میں محمد حارث، محمد ایان اور عدیلہ ناز نمایاں رہے ۔ انگریزی مضمون نویسی میں مفسرہ فاطمہ، عبدالرافع اور نجف علی نے بالترتیب پہلی تین پوزیشنیں حاصل کیں۔تقریب میں ملک شرافت علی، محمد اشرف بندیشہ، سید ثقلین گردیزی، سید فرخ رضا، راؤ ناصر یامین، طاہر عباس بھٹی، سجاد اکبر شاہ، راؤ شاکر علی اور محمد عتیق جٹ مہمانِ خصوصی تھے ۔ ججز کے فرائض چودھری محمد یاسین، چودھری محمد عالم، فوزیہ سعید، میڈم امینہ ذیلدار، اظہر چغتائی اور راؤ معصوم نے انجام دئیے ۔پرنسپل عرفان علی نے کہا کہ نیب کا یہ اقدام نوجوانوں میں دیانت، کردار سازی اور کرپشن کے خلاف شعور بیدار کرنے کے لیے قابلِ تحسین ہے ۔ سید فرخ رضا نے کہا کہ بدعنوانی کے خاتمے کی اصل جنگ شعور کی جنگ ہے ، اگر نوجوان ایمانداری کو اپنالیں تو معاشرہ خودبخود پاکیزہ ہو جائے گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد، بڑے منصوبوں کیلئے پراجیکٹ ڈائریکٹرز کی تعیناتی کا فیصلہ

بہترین ٹرانسپورٹ سسٹم کی فراہمی اولین ترجیح ، چیئرمین سی ڈی اے

بھارت طاقت کے زور پر تحریک آزادی دبا نہیں سکتا، بیرسٹر سلطان

فرقہ واریت اور نفرت انگیز ی روکنے میں علما مدد کریں ، ڈی سی

نصرت بھٹو کی جمہوری جدوجہد تاریخِ کا سنہرا باب : پیپلز پارٹی

وزیر تعلیم سے خصوصی ایلچی یو این برائے روڈ سیفٹی کی ملاقات

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ