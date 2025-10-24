انسدادکرپشن کے موضوع پر تقریری ومضمون نویسی کے مقابلے
اردو تقریر میں محمد عظیم پہلی، فہیم اکرم دوسری ،مہک گلفام کی تیسری پوزیشن
چوپڑہٹہ ،جودھ پور(نمائندہ دنیا) نیب پاکستان اور محکمہ تعلیم کے اشتراک سے گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کبیروالا میں’’کرپشن کے خاتمے میں نوجوانوں کا کردار‘‘کے عنوان سے دو روزہ تقریری اور مضمون نویسی کے مقابلے منعقد ہوئے ۔مقابلوں میں اردو تقریر میں محمد عظیم نے پہلی، محمد فہیم اکرم نے دوسری اور مہک گلفام نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اردو مضمون نویسی میں محمد اویس، انتظار مہدی اور محمد قدوس جبکہ انگریزی تقریر میں محمد حارث، محمد ایان اور عدیلہ ناز نمایاں رہے ۔ انگریزی مضمون نویسی میں مفسرہ فاطمہ، عبدالرافع اور نجف علی نے بالترتیب پہلی تین پوزیشنیں حاصل کیں۔تقریب میں ملک شرافت علی، محمد اشرف بندیشہ، سید ثقلین گردیزی، سید فرخ رضا، راؤ ناصر یامین، طاہر عباس بھٹی، سجاد اکبر شاہ، راؤ شاکر علی اور محمد عتیق جٹ مہمانِ خصوصی تھے ۔ ججز کے فرائض چودھری محمد یاسین، چودھری محمد عالم، فوزیہ سعید، میڈم امینہ ذیلدار، اظہر چغتائی اور راؤ معصوم نے انجام دئیے ۔پرنسپل عرفان علی نے کہا کہ نیب کا یہ اقدام نوجوانوں میں دیانت، کردار سازی اور کرپشن کے خلاف شعور بیدار کرنے کے لیے قابلِ تحسین ہے ۔ سید فرخ رضا نے کہا کہ بدعنوانی کے خاتمے کی اصل جنگ شعور کی جنگ ہے ، اگر نوجوان ایمانداری کو اپنالیں تو معاشرہ خودبخود پاکیزہ ہو جائے گا۔