ریاست کی رِٹ ہر صورت برقرار رکھی جائے گی،عثمان طاہر

  • ملتان
نفرت انگیز مواد پر کارروائی ہوگی،غضنفر علی ، امن کمیٹی اجلا س سے خطاب

مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید غضنفر علی شاہ کی زیرِ صدارت ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس میں مخصوص مذہبی جماعت کی سرگرمیوں کی سلسلے میں امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے کہا کہ کہ ریاست کی رِٹ ہر صورت برقرار رکھی جائے گی اور قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کسی مخصوص مسلک یا جماعت کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا اور ضابطہ اخلاق پر عملدرآمد سب کے لیے یکساں طور پر لازم ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی کو بھی سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد یا اشتعال انگیز بیانات پھیلانے کی اجازت نہیں ہے ۔اس سلسلے میں خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ بین المذاہب ہم آہنگی اور ضلع میں پُرامن ماحول کا برقرار رکھنا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔ تمام محکموں کو ہدایت کی گئی کہ وہ باہمی رابطہ مضبوط رکھیں اور ضابطہ اخلاق پر مکمل عملدرآمد یقینی بنائیں۔ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید غضنفر علی شاہ نے سکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ مساجد اور مدارس میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال صرف اذان اور خطبہ تک محدود رکھا جائے ۔ خلاف ورزی کی صورت میں فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔اجلاس میں امن کمیٹی کے اراکین، علمائے کرام اور مختلف مکاتبِ فکر کے نمائندوں نے ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی امن و امان کے قیام کے لیے کاوشوں کو سراہا۔

