محرر پولیس اور عوام کے درمیان پہلا رابطہ، ڈی پی او
محرران دیانت داری سے فرائض انجام دے کر پولیس کا وقار بڑھائیں
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسماعیل کھاڑک نے کہا ہے کہ محرر عوام اور پولیس کے درمیان رابطے کا پہلا دروازہ ہے ، اس کا رویہ اور کارکردگی پولیس کی مجموعی ساکھ پر براہ راست اثر ڈالتی ہے ۔ محرران اپنی ذمہ داریاں دیانت داری، پیشہ ورانہ مہارت اور خوش اخلاقی کے ساتھ انجام دیں تاکہ شہریوں کے مسائل حل ہوں اور پولیس کا وقار مزید بلند ہو۔ان خیالات کا اظہار ڈی پی او نے محرران کے ساتھ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ تھانے میں آنے والے ہر شہری سے عزت اور شائستگی کے ساتھ پیش آنا پولیس وردی کے تقدس کا تقاضا ہے ۔ڈی پی او نے ہدایت کی کہ 15 پر موصول ہونے والی کال پر فوری ریسپانس دیا جائے اور سائل کو ایس ایچ او کے سامنے پیش کر کے شکایات کا میرٹ پر ازالہ کیا جائے ، بصورت دیگر تاخیر یا غفلت کی ذمہ داری براہِ راست محرر پر عائد ہوگی۔انہوں نے مزید کہا کہ محرران پول کام سسٹم کے ذریعے پولیس ریکارڈ، درخواستوں اور کارروائیوں کو بروقت مکمل کریں، درست اندراجات اور فوری کارروائی کو یقینی بنائیں تاکہ انصاف کی فراہمی میں تاخیر نہ ہو اور شہریوں کو سہولت میسر آئے ۔