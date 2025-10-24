صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال میں شرپسند عناصر و غیر قانونی افراد کیخلاف اتحاد

  • ملتان
ضلع کے تمام مکاتب فکر، علما و مشائخ کا حکومتِ پنجاب کی پالیسیوں پر مکمل اعتماد

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث شرپسند عناصر اور غیر قانونی تارکینِ وطن کے خلاف ضلع خانیوال کے تمام سٹیک ہولڈرز متحد ہوگئے ۔ ضلعی امن کمیٹی کے اجلاس میں تمام مکاتبِ فکر کے علما، مشائخ اور معزز شہریوں نے حکومتِ پنجاب کی امن پسند پالیسیوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے کی، جبکہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسماعیل کھاڑک اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام مصطفیٰ سیہڑ سمیت مختلف محکموں کے افسران شریک ہوئے ۔ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام مسالک کے علما لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کی سختی سے پابندی کریں اور دوسروں کو بھی اس پر عملدرآمد کی تلقین کریں۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر تمام امن کمیٹی ممبران کو موجودہ صورتحال میں مکمل طور پر فعال کیا جا رہا ہے ۔ عوام اور علما شرپسندوں اور مشکوک افراد کی اطلاع فوری طور پر انتظامیہ کو دیں۔ڈی پی او اسماعیل کھاڑک نے کہا کہ عوام انتہا پسند جماعتوں یا غیر قانونی تارکینِ وطن کی موجودگی کی اطلاع دینے کے لیے فوراً 15 پر کال کریں۔ کسی کو بھی امن عامہ میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔اجلاس کے اختتام پر ملک کی سلامتی، استحکام اور ترقی کے لیے دعا کی گئی۔

