علما کرام و مشائخ کا انتہا پسندی و نفرت کے خاتمے کا عزم
اتحادِ امت سے ملک دشمن قوتوں کو شکست دی جائے گی،مولانا عبدالمعبود آزاد
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) متحدہ علما و مشائخ امن کمیٹی کے ضلعی سربراہ مولانا سید عبدالمعبود آزاد نے کہا ہے کہ پاکستان دشمن قوتوں اور فتنہ انگیز گروہوں کو قومی یکجہتی اور ملی اتحاد کی طاقت سے شکست دی جائے گی۔ پاکستان کا ہر شہری اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور وطن کے دفاع و استحکام کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔مظفرگڑھ پریس کلب میں مختلف مکاتبِ فکر کے علما کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا عبدالمعبود آزاد نے کہا کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے ، شر پسندی اور فساد پھیلانے والے اسلام اور وطن کے خیر خواہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض عناصر مذہبی جذبات کو بھڑکا کر ملک میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، علما اور مشائخ کا فرض ہے کہ منبر و محراب کو اصلاحِ معاشرہ اور فکری رہنمائی کے لیے استعمال کریں۔انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں تمام مکاتبِ فکر کے خطبا و ذاکرین اشتعال انگیز اور نفرت آمیز گفتگو سے گریز کریں، عوام کو قانون کی پاسداری، صبر اور نظم و ضبط کی تلقین کی جائے ۔ مولانا عبدالمعبود آزاد نے نوجوان نسل کو سوشل میڈیا کے مثبت استعمال کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی یا قومی معاملات پر نفرت انگیز مواد پھیلانا جرم ہے ۔ علما نے عہد کیا کہ اتحادِ امت اور قومی سلامتی کے لیے ہر ممکن کردار ادا کیا جائے گا۔