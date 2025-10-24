سابق چیف جسٹس قاسم علی ہسپتال منتقل
ملتان (لیڈی رپورٹر)سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم علی خان کو طبیعت ناساز ہونے پر نشتر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ۔
ترجمان نشتر ہسپتال کے مطابق بدھ کے روز سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم علی خان کو بخار، کھانسی اور دیگر طبی شکایات کے باعث نشتر ہسپتال لایا گیا۔ انہیں وارڈ میں داخل کر کے ضروری طبی ٹیسٹ کئے جا رہے ہیں، جبکہ ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے ۔جمعرات کی دوپہر وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مہناز خاکوانی نے سابق چیف جسٹس کی عیادت کی اور ان کی خیریت دریافت کی۔