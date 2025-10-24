اسرائیل کو تسلیم کرنا قائد کے نظریات سے انحراف،مفتی عامر
پنجاب حکومت کا بلدیاتی ایکٹ مسترد،ن لیگ کے پاس عوامی بیانیہ ختم ہوچکا
ملتان (کرائم رپورٹر)جمعیت علمائے اسلام تحصیل سٹی و ضلع ملتان کا اجلاس جامعہ اسلامیہ جامع مسجد جلال باقری میں منعقد ہوا، جس کی صدارت قاری محمد یاسین نے کی۔ اجلاس میں مولانا محمد یوسف مدنی نے ایجنڈا پیش کیا جبکہ مہمانِ خصوصی مفتی عامر محمود تھے ۔ ارکان عاملہ نے مفتی عامر محمود، حافظ محمد عمر شیخ، مولانا محمد یوسف مدنی اور رانا محمد سعید کو سیلاب زدگان کی خدمات اور فنڈز جمع کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ اجلاس میں پنجاب حکومت کے بلدیاتی ایکٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا کہ ن لیگ کے پاس عوامی بیانیہ ختم ہو چکا ہے ۔ شرکاء نے کہا کہ ملک میں جمہوری اقدار پامال کی جا رہی ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوششیں تشویشناک ہیں۔ جے یو آئی ملتان نے واضح کیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا آئین پاکستان اور بانی پاکستان کے نظریات سے انحراف ہے ۔