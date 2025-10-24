صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین کوڈرائیونگ لائسنس فراہمی کیلئے پنک وین فعال

  • ملتان
خواتین کوڈرائیونگ لائسنس فراہمی کیلئے پنک وین فعال

خواتین کے حقوق و سہولتوں کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے ،سی ٹی او

ملتان (کرائم رپورٹر)ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق شہری و دیہی خواتین کو پنک وین کے ذریعے ڈرائیونگ لائسنس اور دیگر پولیس سروسز ان کی دہلیز پر فراہم کرنے کے لئے ملتان کے مضافاتی علاقوں میں خصوصی کیمپس لگائے جا رہے ہیں۔ چیف ٹریفک آفیسر ملتان محمد کاشف اسلم نے کیمپس کا خود معائنہ کیا اور خواتین کو دی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ شہری علاقوں کی طرح دیہی خواتین کے حقوق اور ضروریات کا بھی خاص خیال رکھا جا رہا ہے ۔ سی ٹی او نے خواتین کو سہولتوں سے متعلق لیکچر دیا اور ان کے سوالات کے جوابات دیئے ۔ اس موقع پر خواتین نے کہا کہ ان کاوشوں سے خواتین کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے اور پولیس سروسز اب گھروں کے قریب آسانی سے دستیاب ہیں۔

