ایمرسن یونیورسٹی کا مالی بحران سنگین،ڈیلی ویجز کی تنخواہیں رک گئیں
40فیصد سے زائد یومیہ اجرت ملازمین کے کنٹریکٹ میں توسیع نہیں کی گئی، نئی خریداریوں پر پابندی، دفاتر میں اشیاء کی قلت
ملتان (خصوصی رپورٹر)ایمرسن یونیورسٹی شدید مالی بحران کا شکار ہوگئی، بجٹ تاخیر کا شکار ہونے سے انتظامی امور مفلوج ہوکر رہ گئے ۔ ذرائع کے مطابق سابق وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان کے تبادلے کے بعد یونیورسٹی کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے ۔ یونیورسٹی کا بجٹ اگرچہ سینڈیکیٹ سے منظور ہوچکا ہے ، تاہم اس کے منٹس تاحال جاری نہیں ہوسکے جس کے باعث تین ماہ سے ڈیلی ویجز ملازمین کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں۔قائم مقام وائس چانسلر نے مالی بحران کے باعث نئی خریداریوں پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے ، جس سے دفاتر میں اشیا کی قلت پیدا ہوگئی ہے ۔ ذرائع کے مطابق ڈگریوں اور نتائج کارڈ کے اجرا کا عمل بھی رک گیا ہے کیونکہ متعلقہ کاغذ اور مواد کی خریداری مؤخر کر دی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ ڈگریوں اور رزلٹ کارڈز کا ڈیزائن منظور ہوچکا تھا اور پرنٹنگ پریس سے کاغذ خریدنے کا عمل آخری مرحلے میں تھا، تاہم موجودہ انتظامیہ نے خریداری روک دی۔علاوہ ازیں یونیورسٹی کے 40فیصد سے زائد ڈیلی ویجز اور کنٹریکٹ ملازمین کے معاہدوں میں بھی توسیع نہیں کی گئی۔ ان کے معاہدے ستمبر میں ختم ہوچکے ہیں جبکہ تنخواہیں دو ماہ سے بند ہیں۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ گھروں میں معاشی تنگی پیدا ہوچکی ہے اور وہ اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ ان کی دادرسی ممکن ہو سکے ۔