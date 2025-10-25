اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی احسن ممتاز کا تبادلہ ، انعم اکرم تعینات
وہاڑی (نمائندہ خصوصی)پنجاب حکومت کی طرف سے صوبے بھر میں اسسٹنٹ کمشنرز کے تبادلوں کے احکامات کے بعد جاری نوٹیفکیشن کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی احسن ممتاز کا تبادلہ کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ انعم اکرم کو نیا اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی تعینات کر دیا گیا ہے ۔
ذرائع کے مطابق تبادلوں کا مقصد انتظامی کارکردگی میں بہتری لانا اور عوامی مسائل کے حل کے لیے مؤثر حکمتِ عملی اپنانا ہے ۔ شہریوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ نئی انتظامی ٹیم عوامی خدمت کے جذبے کے تحت کام کرے گی اور ضلع میں ترقیاتی و انتظامی امور کو بہتر انداز میں آگے بڑھائے گی۔