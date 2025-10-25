صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب کالج خانیوال تعلیمی معیارکوبرقرار رکھے گا، محمد کامران

  • ملتان
پنجاب کالج خانیوال تعلیمی معیارکوبرقرار رکھے گا، محمد کامران

طلبہ کی کامیابی محنت، لگن اور عزم میں پوشیدہ ہے ،پرنسپل کی میڈیا سے گفتگو

خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) پنجاب کالج کے پرنسپل ملک محمد کامران نے کہا کہ پنجاب کالج خانیوال نے حال، موجودہ وقت اور مستقبل میں معیاری تعلیم اور اعلیٰ کارکردگی کی روایت ہمیشہ برقرار رکھی ہے ۔ ادارہ ہٰذا کے ماہر اساتذہ کی رہنمائی اور بہترین تعلیمی ماحول کے باعث طلبا و طالبات نے ملتان بورڈ کے امتحانات میں ہمیشہ شاندار پوزیشنیں حاصل کیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو کے دوران کیا۔ انہوں نے نوجوانوں کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ کامیابی ہمیشہ انہیں کے قدم چومتی ہے جو محنت، لگن اور عزم کو اپنا شعار بناتے ہیں۔

