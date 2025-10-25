صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسافر ٹرین کی زد میں آکر ذہنی معذور نوجوان جاں بحق

  • ملتان
مسافر ٹرین کی زد میں آکر ذہنی معذور نوجوان جاں بحق

ناصر عباس کا جسم ٹکڑوں میں تقسیم ہوگیا، لاش ورثاء کے حوالے کردی گئی

جہانیاں (نمائندہ دنیا) نواحی علاقہ لکی ٹبی کے قریب مسافر ٹرین کی زد میں آ کر ذہنی معذور نوجوان جاں بحق ہوگیا۔ تفصیل کے مطابق کراچی سے سیالکوٹ جانے والی علامہ اقبال ایکسپریس کے نیچے آنے سے 39 سالہ ناصر عباس ولد مزمل حسین سکنہ چک نمبر 151 دس آر کے موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا۔ حادثے کے نتیجے میں نوجوان کی لاش بری طرح ٹکڑوں میں تقسیم ہوگئی۔ عینی شاہدین کے مطابق متوفی ذہنی طور پر معذور تھا اور اکثر اوقات گھر سے باہر رہتا تھا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 اور پولیس موقع پر پہنچ گئیں۔ پولیس نے شواہد اکٹھے کرنے کے بعد ضروری کارروائی مکمل کی جبکہ ریسکیو 1122 نے لاش ورثاء کے حوالے کر دی۔ حادثے کے بعد علاقہ مکینوں نے افسوس کا اظہار کیا۔

 

