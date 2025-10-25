جہانیاں :دو بسوں اور ٹرالر میں تصادم ، 8 افراد زخمی
جہانیاں (نمائندہ دنیا)دو مسافر بسوں اور ٹرالر میں تصادم ،آٹھ افراد زخمی ہوگئے ۔
حادثہ لودھراں خانیوال سپر ہائی وے پر تحصیل ہسپتال کے قریب پیش آیا۔ مسافر بسیں بہاولپور سے ساہیوال اور لاہور جارہی تھیں کہ تیز رفتاری اور اوورٹیکنگ کے باعث سامنے کھڑے ٹرالر سے ٹکرا گئیں۔ تصادم کے نتیجے میں بسوں کو شدید نقصان پہنچا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو ، پولیس اور ٹریفک پولیس موقع پر پہنچ گئی جبکہ اسسٹنٹ کمشنر زوہیب شفیع اور ڈی ایس پی ملک عبدالمجید نے بھی موقع کا جائزہ لیا۔ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو تحصیل ہسپتال منتقل کردیا ۔