چوری کی 10 وارداتیں، شہری لاکھوں کے مال وزر سے محروم
سولر پلیٹس، مویشی، سلائی مشینیں، کپڑے ، گھریلو اشیاء ودیگر سامان غائب
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) تھانہ صدر اور لڈن کی حدود میں چوری کی 10 وارداتوں میں لاکھوں روپے مالیت کا سامان چوری ہوگیا، پولیس نے مقدمات درج کرلیے ۔ تفصیل کے مطابق تھانہ صدر کی حدود میں چھ وارداتوں کے دوران مختلف مقامات سے سولر پلیٹس، مویشی، سلائی مشینیں، تیار و ان سلے سوٹ، اور اوزار چوری کر لیے گئے ۔ تھانہ لڈن کی حدود میں پانچ وارداتوں میں ٹیوب ویل ٹرانسفارمر کا سامان، اسکول کے سی سی ٹی وی کیمرے ، گھریلو اشیا، سولر پینلز اور دھان کے گٹے چرائے گئے ۔پٹرولنگ پولیس نے پکھی موڑ کے قریب کارروائی کرتے ہوئے تھانہ لڈن کے مقدمے میں مطلوب چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کرلی۔ پولیس نے مزید ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے ۔