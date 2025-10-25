صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وی ٹی آئی بورے والا کے 27 طلبہ کی شاندار کامیابی

  • ملتان
وی ٹی آئی بورے والا کے 27 طلبہ کی شاندار کامیابی

وہاڑی(نمائندہ خصوصی)وہاڑی چیمبر آف کامرس کے ایگزیکٹو ممبر شہزاد مصطفیٰ چوہان نے گورنمنٹ آف پنجاب ٹیکنیکل کونسل کے تحت پاس آؤٹ طلبہ سے خطاب کیا۔

 انہوں نے نوجوانوں کو پیشہ ورانہ چیلنجز سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر ووکیشنل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ (VTI) 505 روڈ بورے والا کے 30 میں سے 27 طلبہ نے موٹرسائیکل کمپنی کے ٹیسٹ و ہائرنگ سیشن میں کامیابی حاصل کی۔ تقریب میں پرنسپل چودھری محمد سرور سمیت تدریسی عملہ بھی شریک تھا۔  ادارے کے لیے تاریخی قرار دی جا رہی ہے ، جو ضلع وہاڑی کے نوجوانوں کے لیے فخر کا باعث ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے اسٹیشن کے علاقے کیلئے8 ارب کا ترقیاتی منصوبہ منظور

وزیر صحت کی قیادت میں عالمی پولیو ڈے پر آگاہی

جمعہ :صوبہ بھر کی سکیورٹی بڑھانے کا حکم

650لٹر ملاوٹی دودھ ،300کلو ایکسپائرڈ سنیکس تلف

پی آر اے کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں، 50لاکھ جرمانہ

سروسز ہسپتال میں پرائیویٹ رومز کا افتتاح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن