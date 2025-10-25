وی ٹی آئی بورے والا کے 27 طلبہ کی شاندار کامیابی
وہاڑی(نمائندہ خصوصی)وہاڑی چیمبر آف کامرس کے ایگزیکٹو ممبر شہزاد مصطفیٰ چوہان نے گورنمنٹ آف پنجاب ٹیکنیکل کونسل کے تحت پاس آؤٹ طلبہ سے خطاب کیا۔
انہوں نے نوجوانوں کو پیشہ ورانہ چیلنجز سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر ووکیشنل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ (VTI) 505 روڈ بورے والا کے 30 میں سے 27 طلبہ نے موٹرسائیکل کمپنی کے ٹیسٹ و ہائرنگ سیشن میں کامیابی حاصل کی۔ تقریب میں پرنسپل چودھری محمد سرور سمیت تدریسی عملہ بھی شریک تھا۔ ادارے کے لیے تاریخی قرار دی جا رہی ہے ، جو ضلع وہاڑی کے نوجوانوں کے لیے فخر کا باعث ہے ۔