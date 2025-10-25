صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جرا ئم پیشہ عناصر کیخلاف کارروائی،دو سے شراب برآمد

  • ملتان
جرا ئم پیشہ عناصر کیخلاف کارروائی،دو سے شراب برآمد

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار) جرائم پیشہ عناصر کیخلاف کارروائیاں، متعدد گرفتار،دو سے ستر لٹر شراب برآمد۔دائرہ دین پناہ کے علاقے میں شعیب نے موٹر سائیکل چوری کا جھوٹا مقدمہ درج کرایا۔

 جس پر ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت کارروائی شروع کر دی گئی۔ پولیس نے ملزموں کو پناہ دینے پر چار افراد کے خلاف الگ مقدمات درج کیے ۔ پیر پٹھان چوک سے شبیر حسین عرف بھوگی کے قبضہ سے 10 لٹر دیسی شراب، جبکہ موضع چودھری سے 50 لٹر شراب اور لہن برآمد کر کے ملزمان کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔

