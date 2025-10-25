قصبہ گجرات ، ڈبل روڈ منصوبہ مکمل مگرجمکو چوک تاحال تنگ
ٹریفک و قبضہ مافیا سے عوام پریشان،چوک کو 180 فٹ گولائی میں کھولنے کا مطالبہ
قصبہ گجرات (نامہ نگار) قصبہ گجرات سے چوک قریشی تک سڑک کا ڈبل روڈ منصوبہ مکمل کر لیا گیا ہے ، تاہم جمکو چوک تاحال تنگ ہونے کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ تفصیل کے مطابق سڑک کی تعمیر سے علاقے کی ظاہری خوبصورتی اور آمد و رفت میں بہتری آئی ہے مگر جمکو چوک پر قبضہ مافیا کے باعث ٹریفک جام معمول بن گیا ہے ۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ بعض افراد نے چوک کے اطراف ناجائز تعمیرات کر رکھی ہیں جس سے چوک کی چوڑائی کم ہو گئی ہے اور گاڑیوں کی گزرگاہ محدود ہو گئی ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ چوک کو نقشے کے مطابق 180 فٹ گولائی میں کھولا جائے اور درمیان میں خوبصورت گول چکر تعمیر کیا جائے تاکہ ٹریفک کے بہاؤ میں بہتری آئے ۔ مقامی لوگوں کے مطابق صبح اور شام کے اوقات میں سکول بسیں، رکشے اور موٹر سائیکل سواروں کو گزرنے میں سخت دشواری پیش آتی ہے ۔ عوامی نمائندوں اور سماجی تنظیموں نے ضلعی انتظامیہ سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ قبضہ شدہ جگہیں واگزار کرائی جا سکیں، جمکو چوک کو اصل نقشے کے مطابق بحال کیا جائے اور ٹریفک وارڈن مستقل تعینات کیے جائیں۔ شہریوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو احتجاج کیا جائے گا۔