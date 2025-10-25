صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نشے میں ویڈیو وائرل بچے کی شناخت، میڈیکل سٹور مالک گرفتار

  • ملتان
مریضہ والدہ کیلئے گولیاں خریدیں خود نگل گیا، پولیس نے کفالت کا بیڑا اٹھا لیا

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) دو روز قبل سوشل میڈیا پر 9 سالہ بچے کی نشے کی حالت میں وائرل ہونے والی ویڈیو کا ڈراپ سین ہوگیا۔ ڈی پی او وہاڑی محمد افضل کے حکم پر ڈی ایس پی بورے والا رانا عمران ٹیپو کی زیرِ قیادت تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس نے 24 گھنٹے کے اندر بچے احمد کو تلاش کرلیا۔ تفتیش کے دوران انکشاف ہوا کہ بچہ اپنی والدہ کے لیے نیند آور گولیاں خریدنے گیا تھا، تاہم اس نے وہ تمام گولیاں خود کھا لیں۔ڈی ایس پی رانا عمران ٹیپو کے مطابق بچے کی والدہ ڈپریشن میں مبتلا تھی اور شوہر کے ناروا رویے کے باعث نشہ آور گولیاں استعمال کرتی تھی۔ والد خرچہ نہیں دیتا تھا اور اکثر جھگڑا کرتا رہتا تھا۔ دلبرداشتہ خاتون نے دو ماہ قبل بچوں سمیت خودکشی کی کوشش بھی کی تھی لیکن شہریوں نے بروقت بچا لیا۔پولیس نے میڈیکل سٹور کے مالک حافظ مقبول اور اس کے بیٹے کو گرفتار کر کے دکان سیل کر دی، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس حکام نے بچے اور اس کے بہن بھائیوں کی کفالت کی ذمہ داری اٹھانے اور والد کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ڈی پی او محمد افضل نے کہا کہ معصوم بچوں کی ایسی حالت افسوسناک ہے ، معاشرے کو ایسے خاندانوں کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے تاکہ معصوم زندگیاں برباد ہونے سے بچ سکیں۔

