بی آئی ایس پی کمیٹی کااجلاس، کٹوتیوں کیخلاف ارکان کااحتجاج
نوابزادہ افتخار احمد ودیگر ارکان کے بینک عملہ و ریٹیلرز پر کرپشن کے الزامات
مونڈکا (نامہ نگار)بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں بینک عملہ اور ریٹیلرز کی جانب سے کٹوتیوں کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین میر غلام علی تالپور نے کی جس میں ایم این اے نوابزادہ افتخار احمد خان، میر خان محمد جمالی، چودھری محمد الیاس، احمد عتیق اکبر، مہتاب اکبر راشدہ اور دیگر ارکانِ اسمبلی نے شرکت کی۔ اجلاس شروع ہوتے ہی نوابزادہ افتخار احمد خان نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ سے سرٹیفائیڈ صاف و شفاف پروگرام بینک عملہ اور ریٹیلرز کی کرپشن کے باعث بدنام ہورہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ مستحق خواتین سے ایک سے دو ہزار روپے کی کٹوتی معمول بن چکی ہے جبکہ سادہ لوح خواتین سمجھتی ہیں کہ ریٹیلر ہی رقم فراہم کر رہا ہے ۔ احتجاج میں شریک تمام ارکان اور خواتین ایم این ایز نے ان کے مؤقف کی بھرپور تائید کی۔ چیئرمین میر غلام علی تالپور نے فوری ایکشن لیتے ہوئے سٹیٹ بینک کے نمائندے کو اجلاس میں طلب کر لیا اور وضاحت طلب کی۔ نمائندے نے بتایا کہ اب تک دس لاکھ خواتین کے بینک اکاؤنٹس کھولے جا چکے ہیں جبکہ باقی نوے لاکھ خواتین کے اکاؤنٹس 15 نومبر سے 26 مارچ 2026 تک کھول دیے جائیں گے ۔ چیئرمین نے کہا کہ شفافیت یقینی بنانا حکومت کی پہلی ترجیح ہے ۔