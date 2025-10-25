ماہڑہ ، قدیم قبرستان چاردیواری سے محروم، کتوں ،نشئیوں کے ڈیرے
ماہڑہ(نامہ نگار)ماہڑہ کا قدیم قبرستان دھنن سلطان عرصہ دراز سے چار دیواری سے محروم ہے جس کے باعث آوارہ کتوں اور نشئیوں نے وہاں ڈیرے جما لیے ہیں۔
قبرستان کی خستہ حالی کے باعث شہریوں کو قبروں کی دیکھ بھال میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ مقامی شہریوں چودھری بوٹا جام، محمد ایاز، سجاد احمد، ملک حسنین مدنی، ڈاکٹر ظفر شاہین، چودھری عارف وکیل، شعیب عمران، افتخار زرگر، عبداللہ اقبال اور محمد بلال جگنو نے ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ سے احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ قبرستان کی چار دیواری فوری مکمل کی جائے اور آوارہ کتوں کو تلف کیا جائے تاکہ قبرستان کا تقدس برقرار رکھا جا سکے ۔