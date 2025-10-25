صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماہڑہ ، قدیم قبرستان چاردیواری سے محروم، کتوں ،نشئیوں کے ڈیرے

  • ملتان
ماہڑہ ، قدیم قبرستان چاردیواری سے محروم، کتوں ،نشئیوں کے ڈیرے

ماہڑہ(نامہ نگار)ماہڑہ کا قدیم قبرستان دھنن سلطان عرصہ دراز سے چار دیواری سے محروم ہے جس کے باعث آوارہ کتوں اور نشئیوں نے وہاں ڈیرے جما لیے ہیں۔

قبرستان کی خستہ حالی کے باعث شہریوں کو قبروں کی دیکھ بھال میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ مقامی شہریوں چودھری بوٹا جام، محمد ایاز، سجاد احمد، ملک حسنین مدنی، ڈاکٹر ظفر شاہین، چودھری عارف وکیل، شعیب عمران، افتخار زرگر، عبداللہ اقبال اور محمد بلال جگنو نے ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ سے احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ قبرستان کی چار دیواری فوری مکمل کی جائے اور آوارہ کتوں کو تلف کیا جائے تاکہ قبرستان کا تقدس برقرار رکھا جا سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے اسٹیشن کے علاقے کیلئے8 ارب کا ترقیاتی منصوبہ منظور

وزیر صحت کی قیادت میں عالمی پولیو ڈے پر آگاہی

جمعہ :صوبہ بھر کی سکیورٹی بڑھانے کا حکم

650لٹر ملاوٹی دودھ ،300کلو ایکسپائرڈ سنیکس تلف

پی آر اے کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں، 50لاکھ جرمانہ

سروسز ہسپتال میں پرائیویٹ رومز کا افتتاح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن