ڈی سی عثمان طاہر جپہ کا شہر کا دورہ ،تزئین وآرائش کا جائزہ
صفائی ستھرائی،غیر قانونی تجاوزات،سرکاری عمارتوں کے باہر بیوٹی فکیشن کا معائنہ ٹریفک کی روانگی کو متاثر کرنے پر دوڈرائیور کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت
مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے شہر کا دورہ کیا۔ڈپٹی کمشنر نے شہر میں صفائی ستھرائی ،غیر قانونی تجاوزات،سرکاری عمارتوں کے باہر بیوٹی فکیشن گرین بیلٹس کی تزین و آرائیش کے کام کا جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے ٹریفک کی روانگی کو متاثر کرنے پر دو ہائی ایس ڈرائیور کیخلاف ڈی ایس پی ٹریفک کو کاروائی کرنے کی ہدایت کی۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ کسی کو بھی شہریوں کیلئے مشکالات پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے ۔شہر میں غیر قانونی تجاوزات کے خاتمے کو یقینی بنایا جائے اور عمارتوں کے تزئین و آرائش کے کام کو جلد از جلد مکمل کیا جائے ۔