دھواں چھوڑنے والی سینکڑوں گاڑیاں بند، لاکھوں روپے جرمانہ
ناکا لگا کر چیکنگ،رواں ماہ 1400 سے زائد چالان ، 15 مقدمات درج کرائے گئے
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)حکومتِ پنجاب اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسماعیل کھاڑک کی ہدایت پر دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا گیا۔ ڈی ایس پی ٹریفک مظہر اسلام نے بسم اللہ چوک میں ناکا لگا کر سینکڑوں گاڑیاں چیک کیں، متعدد گاڑیاں بند کر دی گئیں اور درجنوں کو جرمانے کیے گئے ۔ڈی ایس پی مظہر اسلام نے کہا کہ وزیرِاعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانا پہلی ترجیح ہے ۔ آئی جی پنجاب کے احکامات کی روشنی میں یہ کارروائیاں روزانہ کی بنیاد پر جاری ہیں۔ ان کے مطابق رواں ماہ 1400 سے زائد چالان کیے گئے ، 15 مقدمات درج کرائے گئے ، 29 لاکھ روپے سے زائد جرمانے عائد کیے گئے جبکہ 500 سے زائد گاڑیاں بند کی گئیں۔انہوں نے ڈرائیوروں اور گاڑی مالکان پر زور دیا کہ وہ اپنی گاڑیوں کی فٹنس ہر ماہ باقاعدگی سے چیک کرائیں۔ تاکہ ماحول کو آلودگی سے بچایا جا سکے ۔