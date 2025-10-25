صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھواں چھوڑنے والی سینکڑوں گاڑیاں بند، لاکھوں روپے جرمانہ

  • ملتان
دھواں چھوڑنے والی سینکڑوں گاڑیاں بند، لاکھوں روپے جرمانہ

ناکا لگا کر چیکنگ،رواں ماہ 1400 سے زائد چالان ، 15 مقدمات درج کرائے گئے

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)حکومتِ پنجاب اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسماعیل کھاڑک کی ہدایت پر دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا گیا۔ ڈی ایس پی ٹریفک مظہر اسلام نے بسم اللہ چوک میں ناکا لگا کر سینکڑوں گاڑیاں چیک کیں، متعدد گاڑیاں بند کر دی گئیں اور درجنوں کو جرمانے کیے گئے ۔ڈی ایس پی مظہر اسلام نے کہا کہ وزیرِاعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانا پہلی ترجیح ہے ۔ آئی جی پنجاب کے احکامات کی روشنی میں یہ کارروائیاں روزانہ کی بنیاد پر جاری ہیں۔ ان کے مطابق رواں ماہ 1400 سے زائد چالان کیے گئے ، 15 مقدمات درج کرائے گئے ، 29 لاکھ روپے سے زائد جرمانے عائد کیے گئے جبکہ 500 سے زائد گاڑیاں بند کی گئیں۔انہوں نے ڈرائیوروں اور گاڑی مالکان پر زور دیا کہ وہ اپنی گاڑیوں کی فٹنس ہر ماہ باقاعدگی سے چیک کرائیں۔ تاکہ ماحول کو آلودگی سے بچایا جا سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

جلا لپور جٹاں:میونسپل کمیٹی کی غفلت،سٹریٹ لائٹس طویل عرصہ سے خراب

پنک موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کا قیام خواتین کے اعتماد کی پہچان:سی ٹی او

ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی ، نالیوں کی ڈی سلٹنگ کا جائزہ

650لٹر ملاوٹی دودھ، 300کلو ایکسپائرڈ سنیکس تلف

ڈپٹی کمشنر نوید احمد کا دیہی مرکز صحت قلعہ دیدار سنگھ کا دورہ

وزیرآباد :سیلاب متاثرین میں امدادی پیکج کی تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن