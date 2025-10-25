زیادہ گندم اگاؤ مہم کو کامیاب بنایا جائے :عمرانہ توقیر
ضلع بھر میں آگاہی مہم تیز، کاشتکاروں کو مکمل سہولتیں دینگے ،ڈی سی وہاڑی
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی)ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر کی زیرصدارت زیادہ گندم اگاؤ مہم کے حوالے سے اجلاس ہوا جس میں گندم کی زیادہ کاشت سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ مہم کی آگاہی کیلئے مزید اقدامات تیز کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق مہم کو ہرصورت کامیاب بنایا جائے گا، محکمہ زراعت کاشتکاروں میں شعور اجاگر کرنے کیلئے سیمینارز کا انعقاد کرے ۔ انہوں نے بتایا کہ سیلابی علاقوں میں گندم کی کاشت شروع ہوچکی ہے ، بیج، کھادیں اور زرعی ادویات وافر مقدار میں دستیاب ہیں۔ حکومت نے گندم کی قیمت 3500 روپے فی من مقرر کی ہے جس سے کاشتکاروں کا رجحان بڑھ رہا ہے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت رانا محمد عارف نے بتایا کہ 5500 روپے فی 50 کلوگرام کے حساب سے بیج دستیاب ہے اور اب تک 250 ایکڑ پر گندم کی کاشت مکمل ہوچکی ہے ۔