صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زیادہ گندم اگاؤ مہم کو کامیاب بنایا جائے :عمرانہ توقیر

  • ملتان
زیادہ گندم اگاؤ مہم کو کامیاب بنایا جائے :عمرانہ توقیر

ضلع بھر میں آگاہی مہم تیز، کاشتکاروں کو مکمل سہولتیں دینگے ،ڈی سی وہاڑی

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی)ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر کی زیرصدارت زیادہ گندم اگاؤ مہم کے حوالے سے اجلاس ہوا جس میں گندم کی زیادہ کاشت سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ مہم کی آگاہی کیلئے مزید اقدامات تیز کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق مہم کو ہرصورت کامیاب بنایا جائے گا، محکمہ زراعت کاشتکاروں میں شعور اجاگر کرنے کیلئے سیمینارز کا انعقاد کرے ۔ انہوں نے بتایا کہ سیلابی علاقوں میں گندم کی کاشت شروع ہوچکی ہے ، بیج، کھادیں اور زرعی ادویات وافر مقدار میں دستیاب ہیں۔ حکومت نے گندم کی قیمت 3500 روپے فی من مقرر کی ہے جس سے کاشتکاروں کا رجحان بڑھ رہا ہے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت رانا محمد عارف نے بتایا کہ 5500 روپے فی 50 کلوگرام کے حساب سے بیج دستیاب ہے اور اب تک 250 ایکڑ پر گندم کی کاشت مکمل ہوچکی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سکولوں میں طلبا کا ریکارڈ نامکمل،10ہزار سے زائد بچوں کے کوائف اپ ڈیٹ نہ ہو سکے

ڈپٹی کمشنر کا اجلاس، انسداد ڈینگی و سموگ مہم تیز کرنیکی ہدایت

امتحانی نظام میں بہتری کیلئے اقدامات ناگزیر:چیئرپرسن بورڈ

میڈیکل کالجز انٹری ٹیسٹ کے انتظامات کو حتمی شکل دیدی گئی

ایف ڈی اے کا بلڈنگ لاز کی خلاف ورزیوں کیخلاف آپریشن

پنک وین بڑا گھیالہ پہنچ گئی خواتین نے استفادہ کیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن