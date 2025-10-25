صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایڈوائزر محتسب پنجاب کا کوٹ ادو کالج و میونسپل کمیٹی کا دورہ

  • ملتان
ایڈوائزر محتسب پنجاب کا کوٹ ادو کالج و میونسپل کمیٹی کا دورہ

امیر خٹک کا آگاہی مہم میں طلبہ سے خطاب، کھلی کچہری میں شکایات سنیں

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ایڈوائزر محتسب پنجاب امیر خٹک نے گورنمنٹ گریجویٹ کالج کوٹ ادو کا دورہ کیا اور بعد ازاں میونسپل کمیٹی میں کھلی کچہری منعقد کی۔ دفترِ محتسب پنجاب کے زیرِ اہتمام کالج میں آگاہی مہم کا انعقاد کیا گیا جس میں پرنسپل، اساتذہ اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایڈوائزر نے طلبہ کو دفترِ محتسب کے کردار، شہریوں کے حقوق کے تحفظ اور بدانتظامی کے خلاف فوری انصاف کے نظام سے آگاہ کیا۔ انہوں نے نوجوانوں کو شفافیت، دیانت داری اور جوابدہی کے فروغ میں فعال کردار ادا کرنے کی تلقین کی۔ بعد ازاں میونسپل کمیٹی میں منعقدہ کھلی کچہری میں شہریوں نے اپنے مسائل اور شکایات پیش کیں۔ انجمن تاجران کے صدر شیخ محمد عثمان اور دیگر رہنماؤں نے بتایا کہ تحصیلدار کی آسامی طویل عرصے سے خالی ہے جس سے 300 سے زائد رجسٹریاں التوا کا شکار ہیں اور شہریوں کو ریونیو معاملات میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ ایڈوائزر محتسب پنجاب نے مسائل کے جلد حل کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر صوبائی محتسب نجم الثاقب اور فوکل پرسن راؤ ماجد بھی موجود تھے ۔

 

